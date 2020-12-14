١٤‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٩:١٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84147299
٠ Persons

سمات

"يلدا" الايراني يترشح لجائرة مهرجان "لومير" السينمائي في فرنسا

"يلدا" الايراني يترشح لجائرة مهرجان "لومير" السينمائي في فرنسا

طهران / 14 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – ترشح فيلم "ليلة يلدا" من اخراج الايراني "مسعود بخشي" لنيل جائزة مهرجان "لومير" السينمائي الدولي بفرنسا.

وشاركت في اخراج هذا الفيلم الطويل، الى جانب ايران، كل من فرنسا والمانيا وسويسرا و لوكسمبورغ ولينان.

وبعد مشاركته في قسم افضل انتاج دولي مشترك لمهرجان لومير الفرنسي بدورته السادسة والعشرين، تشرح فيلم "يلدا" لنيل الجائزة الاولى في هذا الحدث السينمائي الدولي.

علما ان مهرجان لومير السينمائي الدولي الحالي يضم في لجنته التحكيمية 123 ناقدا وصحفيا سينمائيا من 39 دولة، لاختيار افضل الاعمال المشاركة.

وتقام مراسم منح جوائز الدورة السادسة والعشرين لمهرجان لومير السينمائي، في 19 يناير القادم، وتبث عبر قناة بلاي الفرنسية.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 4 =