إيران مستعدة لنقل تجاربها الى عمان في قطاع الرياضة

جاء ذلك في اللقاء الذي جرى في مسقط اليوم (الإثنين)، بين رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية الايرانية رضا صالحي اميري ووزير الثقافة والرياضة والشباب العماني، ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، حول تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية.

ووصف صالحي اميري، العلاقات بين ايران وعمان بأنها على مستوى رفيع للغاية.

وأعرب عن استعداد ايران لتعزيز التعاون ونقل التجارب المكتسبة الى عمان في جميع المجالات الرياضية.

وعدّ الثقة المتبادلة بين البلدين بمثابة الدافع الرئيس لتمتين أواصر الصداقة القديمة بين ايران وعمان.

وأكد على ضرورة توطيد العلاقات بين البلدين في المجالات الرياضية بما يتلائم مع الامكانيات المتاحة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب عن استعداد ايران لدعم عمان في مجالات ايفاد المدربين في اقسام المصارعة ورفع الاثقال والتايكوندو والكاراتيه وغيرها واقامة معسكرات مشتركة.

ووجه رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية الايرانية الدعوة الى وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني لزيارة طهران في أقرب فرصة ممكنة والتي لاقت الترحيب.

انتهى**أ م د