بدء اعمال اجتماع اللجنة التقنية المشتركة بين ايران وجمهورية آذربيجان

وافادت القنصلية الايرانية في نخجوان بان الطرفين تباحثا خلال الاجتماع الذي تستمر اعماله 3 ايام حول كيفية التعاون بشان سدي "خداآفرين" و"قيز قلعة سي" والمحطتين الكهرومائيتين "اردوباد" و"مارازاد".

يذكر ان الاتفاقية المتعلقة بانشاء المحطتين الكهرومائيتين "اردوباد" و"مارازاد" تمت المصادقة عليها في طهران عام 2014 بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان فيما تمت المصادقة على اتفاقية انشاء السدين "خداآفرين" و"قيز قلعة سي" عام 2016 في طهران ايضا بين البلدين الجارين.

وتم تشكيل اللجنة التقنية المشتركة لمتابعة الامور المتعلقة بتنفيذ مشاريع الطاقة هذه بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجهورية آذربيجان.

انتهى ** 2342