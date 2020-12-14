١٤‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٣٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84147390
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وزير الطاقة يؤكد ضرورة التزام مبادئ التنمية المستديمة في المناطق الحدودية

وزير الطاقة يؤكد ضرورة التزام مبادئ التنمية المستديمة في المناطق الحدودية

طهران / 14 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اكد وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان ضرورة التزام مبادئ التنمية المستديمة والارتقاء بالانتاجية في استثمار المصادر الطبيعية في المناطق الحدودية.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير اردكانيان اليوم الاثنين خلال الاجتماع الـ 18 لفريق العمل الوطني للمواءمة مع شحة المياه بهدف دراسة برامج شحة المياه في محافظتي كردستان وايلام غرب ايران بحضور مندوبين عن الوزارات والمؤسسات المعنية والمسؤولين المحليين في المحافظتين.

واشاد وزير الطاقة واشاد بالجهود المبذولة في اطار فريقي العمل بالمحافظتين لاعداد برامج المواءمة مع شحة المياه وقال: ان تنمية المحافظات الحدودية في شرق وغرب البلاد يجب ان تكون في ظل التركيز على الارتقاء بالانتاجية في الاستفادة من المصادر الطبيعية مع اخذ القضايا البيئية بنظر الاعتبار.

انتهى ** 2342

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