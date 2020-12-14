ايران تصدّر الفي طن من الكلنكر الاسمنتي الى سلطنة عمان

وعلى هامش مراسم الشحن قال المدير التنفيذي لشركة الاسمنت في مدينة مهريز انه تم نقل الشحنة بواسطة قطار شحن الى بندرعباس من اجل التصدير الى سلطنة عمان حيث تم مسبقا اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدير في ميناء "بيشكامان" الجاف في محافظة يزد.

كما قال حاكم مدينة مهريز رضا زارع مهريزي في تصريح لمراسل وكالة "ارنا" ان حاجة البلاد ماسة الى الانتاج والعمل وان احد البرامج المهمة للحكومة في عام نهضة الانتاج هو تعزيز ودعم الشركات الصناعية والانتاجية.

يذكر ان الكلنكر الإسمنتي هو مادة صلبة تنتج في صناعة الأسمنت البورتلاندي كمنتج وسيط. ينتج الكلنكر على شكل كتل أو عقيدات، يبلغ قطرها عادة 3 ملم (0.12 بوصة) إلى 25 ملم (0.98 بوصة). يتم إنتاجه عن طريق التلبد (الصهر معًا دون الذوبان إلى حد التميع) من الحجر الجيري ومواد الألمنيوم سيليكات مثل الطين أثناء مرحلة خبز الأسمنت.

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