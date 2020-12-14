قيادي في الحشد الشعبي: الحشد اصبح اكثر قوة وانسجاما

وقال الصغير في لقاء خاص مع مراسل "ارنا" في بغداد، الثلاثاء، : ان "الحشد الشعبي اصبح اليوم اكثر قوة وانسجاما من أي وقت مضى، ومن أبرز أسباب القوة والتماسك الكبير في مؤسسة الحشد الشعبي العراقي، هو إصرار وحدات أخرى من القوات المسلحة العراقية على الوجود الحتمي لقوات الحشد الشعبي في عمليات مختلفة".

وأضاف، ان "جميع القوات المسلحة العراقية تصر على وجود الحشد الشعبي أثناء العملية العسكرية، لأن هذه القوة لا تزال من أقوى القوات وأكثرها تماسكا".

وفيما يتعلق بالمزاعم التي اطلقتها بعض وسائل الإعلام العربية والغربية عن وجود ثغرات ونقاط ضعف في مؤسسة الحشد الشعبي، اشار الصغير الى ان "هذه المؤسسة هي قوة شعبية حديثة التأسيس، ومن الطبيعي ان تمر قوات هكذا مؤسسات شعبية تؤسس حديثا بمراحل مختلفة".

واشار الصغير الى ان "ما يحدث في مؤسسة الحشد الشعبي هو أمر طبيعي، وهذا لا يعني وجود ضعف أو ثغرات فيه، بل زاد عمليا من التماسك والأنسجام في داخل هذه المؤسسة"، لافتا الى "إن المرجعية الدينية العليا في العراق مستمرة في دعمها بقوة للحشد الشعبي وتعارض أي عمل من شأنه إضعافه".

وشدد على ان "المرجعية الدينية العليا في العراق تعتبر الحشد الشعبي قوة مسلحة شرعية، وتشكلت هذه المؤسسة في إطار القانون لدعم وحماية وحدة أراضي العراق وحفظ سيادته الوطنية".

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