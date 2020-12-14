ميدالية برونزية لايران في بطولة كاس العالم للمصارعة الرومانية

وبعد قرعة الاستراحة في الدور الاول فاز ساروي على الهندي هارديب 9-1 ومن ثم فاز على الايطالي نيكولاز كاخلاشويلي 2-1 تاهل على اثرها الى الدور نصف النهائي الذي خسر فيه امام بطل العالم الروسي موسى اولويف 5-3 .

وفي النزال لتحديد الفائز بالمركز الثالث فاز ساروي على البلغاري كايريل ميلوف، الحائز على فضية بطولة العالم، بنتيجة 3-0 متقلدا الميدالية البرونزية.

والمصارع الاخر الذي مثل ايران في البطولة هو حسين نوري في وزن 87 كغم الذي حل في المركز الخامس.

وكان نوري قد فاز في الدور الاول على التركي دوغان غوكتاس 10-5 ومن ثم على الجزائري بشير سيد 5-2 وخسر امام بطل الاولمبياد الروسي دافيد تشاكوتادزة 7-0 ومن ثم خسر امام الاوكراني سمن نوفيكوف 12-4 ليحل في المركز الخامس.

وفي هذه البطولة التي بدات السبت وانتهت الاثنين نال المصارعون الروس العدد الاكبر من الميداليات وهي 9 ميداليات (7 ذهبية و 2 فضية) ومن ثم المجر 4 ميداليات (1 ذهبية و 3 فضية) وقرغيزيا 2 ميدالية (1 ذهبية و 1 برونزية) وبيلاروسيا 2 ميدالية (1 ذهبية و 1 برونزية) وتركيا 4 ميداليات (3 فضية و 1 برونزية) واذربيجان 3 ميداليات (1 فضية و 2 برونزية) وارمينيا 2 ميدالية (1 فضية و 1 برونزية) وصربيا 2 برونزية.

انتهى ** 2342