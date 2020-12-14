السفير الايراني في صربيا يلتقي رئيس الاتحاد العالمي للمصارعة

وافادت العلاقات العامة لاتحاد المصارعة الايراني في تقرير لها الاثنين، ان السفير الايراني رشيد حسن بور تباحث بالنيابة عن الاتحاد الوطني الايراني للمصارعة حول قضايا المصارعة في البلاد مع رئيس الاتحاد العالمي للمصارعة.

ووجه اتحاد المصارعة الايراني الشكر والتقدير للسفير الايراني في صربيا لدعمه وجهوده التي بذلها لايفاد فريق المصارعة الايراني لبطولة كاس العالم الفردية للمصارعة.

يذكر ان مصارعين فقط مثلا ايران في بطولة كاس العالم الفردية للمصارعة الرومانية وهما محمد هادي ساروي في وزن 97 كغم وحسين نوري في وزن 87 كغم حيث نال ساروي الميدالية البرونزية فيما حل نوري في المركز الخامس.

ويمثل ايران في بطولة كاس العالم الفردية للمصارعة الحرة التي تجري منافساتها من الاربعاء الى الجمعة، رحمان عموزادة في وزن 57 كغم وكان من المقرر ان يمثل ايران ايضا المصارع امير محمد يزداني في وزن 65 كغم الا ان اختبار الكشف عن الاصابة بمرض كورونا الذي اجري له كان ايجابيا لذا لم يتمكن من التوجه الى صربيا.

انتهى ** 2342