نائب وزير الأشغال اليمني يبحث مع سفير إيران التعاون في مجال الطرق والإنشاءات

وافاد موقع "سبأ نت" انه في اللقاء الذي جرى الاثنين أكد نائب وزير الأشغال اليمني الحرص على الاستفادة من خبرات الجمهورية الإسلامية في مجالات الطرق والجسور والأنفاق والصيانة والمدن السكنية، سيما واليمن مقبل على مرحلة إعادة إعمار ما دمره العدوان السعودي الإماراتي من منشآت اقتصادية وبنية تحتية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات البحوث ومختبرات المواد والخلطات الإسفلتية، والخرسانة المسلحة، والمواصفات الفنية للطرق والمباني والمنشآت المختلفة.

وأشاد المهندس الذاري بالتجربة الإيرانية في مجال الإسكان والتطوير الحضري وحماية المدن من العشوائيات وغيرها من الجوانب المتصلة بتخطيط المدن وفقا لمعايير عصرية تلبي كل المتطلبات الحديثة.

وعبر عن الأمل في إقامة دورات تدريبية للمهندسين اليمنيين بشأن تقييم الأضرار والخسائر وإعادة الأعمار، بالإضافة إلى إمكانية إبتعاث عدد من مهندسي الوزارة إلى إيران للدراسة في المجالات الهندسية العليا.

فيما أبدى السفير حسن ايرلو استعداد ايران للتعاون مع اليمن في مجال إعادة الإعمار وتقديم الخبرات الفنية والهندسية وفقا للإمكانيات المتاحة .. مستعرضاً التجربة الإيرانية في مجالات إعادة الأعمار والطرق والجسور والإسكان.

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