١٥‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٩:٠٢ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84147534
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في 8 اشهر

إنتاج الأجهزة المنزلية الرئيسية تخطى 2.8 مليون جهاز

إنتاج الأجهزة المنزلية الرئيسية تخطى 2.8 مليون جهاز

طهران/ 15 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - أظهرت دراسة إحصائية نشرتها وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، إنتاج 2 مليون و801 الفا و100 جهاز من انواع الثلاجات والمجمدات وغسالات الملابس والتلفزيونات من بداية العام الايراني الحالي (بدأ 20 مارس ) وحتى 20 نوفمبر الماضي.

وكشفت وزارة الصناعة أن مليونا و334 الفا و300 ثلاجة ومجمدة انتجت في داخل البلاد خلال الاشهر الثمانية الماضية مما يظهر نموا بنسبة 29.2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب هذه الإحصائيات، فقد تم إنتاج 665 الفا و200 غسالة ملابس في المصانع المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الايراني الجاري بزيادة بنسبة 58.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما سجل إنتاج جميع أنواع التلفزيونات خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 62.5 بالمائة ليبلغ 801 الفا و600 جهاز.

ومع ذلك فأن إنتاج مبردات الهواء المائية، سجل انخفاضا بنسبة 11.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث تم انتاج 758 الفا و200 جهاز من هذا المنتج.

وفي هذا الاطار فقد تم افتتاح خمسة مشاريع صناعية الجمعة الماضي، في أحد أكبر مجمعات إنتاج الأجهزة المنزلية في محافظة أصفهان وسط البلاد، بحضور وزير الصناعة والمناجم والتجارة "علي رضا رزم حسيني" ، و "عباس رضائي" ، محافظ أصفهان.

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