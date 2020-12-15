إنتاج الأجهزة المنزلية الرئيسية تخطى 2.8 مليون جهاز

وكشفت وزارة الصناعة أن مليونا و334 الفا و300 ثلاجة ومجمدة انتجت في داخل البلاد خلال الاشهر الثمانية الماضية مما يظهر نموا بنسبة 29.2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب هذه الإحصائيات، فقد تم إنتاج 665 الفا و200 غسالة ملابس في المصانع المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الايراني الجاري بزيادة بنسبة 58.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما سجل إنتاج جميع أنواع التلفزيونات خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 62.5 بالمائة ليبلغ 801 الفا و600 جهاز.

ومع ذلك فأن إنتاج مبردات الهواء المائية، سجل انخفاضا بنسبة 11.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث تم انتاج 758 الفا و200 جهاز من هذا المنتج.

وفي هذا الاطار فقد تم افتتاح خمسة مشاريع صناعية الجمعة الماضي، في أحد أكبر مجمعات إنتاج الأجهزة المنزلية في محافظة أصفهان وسط البلاد، بحضور وزير الصناعة والمناجم والتجارة "علي رضا رزم حسيني" ، و "عباس رضائي" ، محافظ أصفهان.

انتهى** 2344