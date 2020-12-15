خبیر فرنسي: مزاعم واشنطن حول عدم فرض الحظر على القطاع الصحی الإيراني نفاق

واضاف الخبیر الفرنسي: لایبدو أن العقوبات الأمريكية المفروضة علی ایران تشمل القطاع الصحي رسميًا، لکننا نعلم ان العديد من البنوك ترفض التعامل مع إيران خاصة في المعاملات بالقطاع الصحي خوفًا من الضغط الأمريكي وفرض عقوبات مالية عليها، لذلك يمكن القول إن المسؤولين الأمريكيين منافقون في ادعاءاتهم بعدم فرض العقوبات علی القطاع الصحي الایراني.

وفي اشارة الی أسباب رضا أوروبا الضمني عن هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية الأخيرة ، قال کووي : ان سياسة ترامب الخارجية تقوم على الأحادية ویری الأوروبيون أنه لا يعتبر أوروبا كحليف تاريخي.

واضاف ان الاوروبيين يرون أن بايدن سيعيد التعددية للسياسة الامريكية الخارجية وینتهج سیاسات عكس ما كان يتخذها ترامب.

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