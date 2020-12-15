١٥‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٠٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84148168
٠ Persons

سمات

خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير تونس لدى طهران:

الرئيس روحاني : بامكان تونس ان تكون بوابة إيران إلى الدول الأفريقية والأوروبية

الرئيس روحاني : بامكان تونس ان تكون بوابة إيران إلى الدول الأفريقية والأوروبية

طهران/ 15 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا – أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بمواقف الجمهورية التونسية الحميدة في دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية، خاصة في التعامل مع الإجراءات القمعية والعقوبات التي تمارسها ادارة الولايات المتحدة ضد بلادنا، معربا عن أمله في أن تتطور العلاقات بين البلدين وتتعمق في جميع المجالات.

وأشار الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء، لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير التونسي الجديد "سمير المنصور" إلى أن تونس كدولة إسلامية شقيقة وصديقة ودولة مهمة في شمال إفريقيا، بامكانها أن تكون بوابة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الى الدول الافريقية وشمال افريقيا وأوروبا، مؤكدا أن العلاقات بين طهران وتونس كانت جيدة وتطورت بعد الثورة التونسية، وهناك شعور بالتقارب بين البلدين.

بدوره أكد السفير التونسي الجديد سمير المنصو أن الجمهورية التونسية لديها إرادة عميقة واهتمام خاص لتطوير علاقات شاملة مع إيران الصديقة والشقيقة والمسلمة، ويمكن لتونس أن تكون محطة انطلاق لعلاقات إيران مع أوروبا و أفريقيا.

وفي إشارة إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، قال أن الشعب التونسي لديه علاقات خاصة مع إيران ونحن مستعدون لتعميق العلاقات الثنائية على جميع المستويات.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
7 + 8 =