المخرج الامريكي جيمز لانجلي يعقد ورشة عمل في سينما الحقيقة

ويبدأ المخرج الامريكي ورشته التعليمية مساء اليوم الثلاثاء،بمشاركة العديد من طلاب السينما الايرانيين، بالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان سينما الحقيقة الدولي.

وتسلّط ورشة عمل "الوثائقي مع لانجلي" على الاسئلة التالية:

-لماذا نصنع الأفلام في مناطق الصراع والحروب؟

- ما هي النصيحة التي يمكنكم تقديمها حول مونتاج الافلام؟

- ما هي رسالتكم لصناع الافلام الشباب؟

- كيف تكتبون سيناريوهات افلامكم الوثائقية؟

يشار الى أن مخرج الافلام الوثائقية الامريكي "جيمز لانجلي" كان قد شارك في النسخة الثانية من مهرجان سينما الحقيقة.

وتعقد الدورة الـ14 من مهرجان سينما الحقيقة الدولي افتراضيا خلال الفترة الممتدة بين 15 إلى 22 من ديسمبر الحالي بعد تمديد موعد اقامة هذا الحدث لمدّة ثمانية أيام، وسط أجواء احترازية مشدّدة، وفي إطار عروض دولية ومحلية تتبناها منصات إلكترونية مخصّصة لعرض الافلام.

ورغم ان جائحة كوفيد-19 تركت تبعاتها بشكل سيء على دورة المهرجان لهذا العام، نظراً لقرار القائمين على هذه الفعالية بإقامة المشاركات الدولية بشكل غير تنافسي، إلاّ أن أقسامه تمكّنت من استقطاب نخبة الأفلام الوثائقية وكبار السينمائيين والنقاد من مختلف أنحاء العالم.

انتهى** 1453