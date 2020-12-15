الرئيس روحاني : نتطلع الى تعزيز دور الشركات اليابانية في المشاريع الايرانية

وخلال تسلمه اوراق اعتماد السفير الياباني الجديد في طهران "ايكافو كازوتوشي" اليوم الثلاثاء، اكد الرئيس روحاني على التسريع في الاجراءات ذات الصلة بالاتفاقات المشتركة بين طهران وطوكيو، والافراج عن الارصدة الايرانية التي تحتفط بها اليابان.

وصرح رئيس الجمهورية : ايران لطالما رحبت بتنمية العلاقات الاقتصادية والعلمية مع اليابان؛ معربا عن امله، نظرا للفرص الجديدة، في تحقيق نقلة نوعية على صعيد العلاقات الثنائية وتعزيز دور الشركات اليابانية في الدفع بعجلة المشاريع الوطنية العلمية والتقنية نحو الامام.

من جانبه، اكد السفير الياباني الجديد في طهران، ان بلاده مصممة على تنمية علاقاتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك مع ايران.

وقال "كازوتوشي" خلال اللقاء مع الرئيس روحاني اليوم : ان طهران وطوكيو شريكتان مميزتان، وان انجاز الاتفاقات التقنية المبرمة يتيح فرصا واسعة لمزيد من التعاون بين البلدين.

كما اكد ان اليابان تدعم الاتفاق النووي مائة بالمائة.

في سياق متصل، تسلم الرئيس روحاني اليوم ايضا، اوراق اعتماد السفير الاندونيسي الجديد لدى ايران "روني براستيفيوليا ناتورو".

وفي اشارة الى زيارته لجمهورية اندونيسيا ومباحثاته مع علماء هذا البلد، اكد رئيس الجمهورية ان البلدين يتبعان نهج الاسلام الوسطي المعتدل والقائم على اسس التراحم والرافة.

وتطلع روحاني في هذا اللقاء، الى توسيع العلاقات بين طهران وجاكرتا اكثر فاكثر.

الى ذلك، نوه السفير الاندونيسي لدى ايران، بتصريحات رئيس جمهورية اندونيسيا وتاكيده على تنمية التعاون وتعزيز العلاقات الشاملة مع ايران.

ودعا "ناتورو"، خلال اللقاء مع الرئيس روحاني، الى التعاون المتبادل بين الشركات الاندونيسية والايرانية وتنفيذ مشاريع مشتركة واغتنام الفرص الجديدة لترسيخ مزيد من التعاون بين طهران وجاكرتا.

انتهى ** ح ع