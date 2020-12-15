مستعدون لتعميق العلاقات التجارية والصناعية بين طهران ومكسيكو

جاء ذلك خلال مراسم تقديم اوراق اعتماد السفير المكسيكي الجديد لدى ايران "غيرمو الخاندرو بونتي" الى الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء.

واضاف رئيس الجمهورية في هذا اللقاء : ان ايران على استعداد لتوطيد التعاون مع المكسيك وبما يشمل مختلف المجالات التجارية والصناعية والصحية، مضافا الى توسيع العلاقات بين الشركات الايرانية ونظيراتها المكسيكية.

بدوره، قال الخاندرو بونتي : ان ايران ليست صديقة فحسب، وانما حليفة ولايات المكسيك المتحدة ايضا.

واكد السفير المكسيكي الجديد لدى ايران، ان بلاده لن تدخر جهدا من اجل تنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، والارتقاء بمستوى هذه الاواصر.

يتبع ...** ح ع