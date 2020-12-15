لرفع العلاقات الاقتصادية بما يليق ومستوى العلاقات السياسية بين ايران وروسيا

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بين القنصل العام الايراني مع محافظ استراخان الروسية "ايغور بابوشكين".

ودعا "اكوجكيان" محافظ استراخان الى بذل التعاون من اجل تسيير خط جوي مباشر مع ايران.

الى ذلك، وصف "بابوشكين" ايران انها شريكة ستراتيجية بالنسبة لروسيا؛ مبينا ان ما يزيد عن 80 بالمئة من البضائع التي يتم نقلها عبر ممر استراخان البحري، تتجه الى ايران.

وبحسب محافظ استراخان ايضا، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين هذه المحافظة الروسية مع ايران خلال من يناير الى سبتمبر 2020، نحو مليوني طن.

وتابع القول : ان استراخان يربطها تعاون وثيق مع العديد من المحافظات الايرانية، لاسيما محافظتي جيلان ومازندران (شمالي ايران)، فضلا عن احتضانها 170 شركة تجارية تنشط برؤس اموال ايرانية.

واستعرض الجانبان الايراني والروسي في هذا اللقاء، الافاق المستقبلية للتعاون الثنائي في المجالات التجارية والزراعية والتعليمية والثقافية والسياحية ايضا.

انتهى ** ح ع