مسؤول : لجنة الامن القومي النيابية ناقشت مع وزير الامن اغتيال الشهيد فخري زادة

واوضح عموئي حول اجتماع اللجنة النيابية اليوم الاربعاء : ان اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية ناقشوا تقريرا لوزارة الامن بشان ادائها الامني والتصدي لتغلغل العدو والاستشراف الخارجي الى جانب قضايا فنية اخرى.

وتابع : كما قدمت الاقسام المنضوية لوزارة الامن، شرحا حول الاجراءات المتخذة لمتابعة موضوع اغتيال الشهيد فخري زادة.

وقال عموئي : ان اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية استمعوا خلال اجتماعهم اليوم ايضا، الى تقرير حول الاجراءت المناوئة لاجهزة استخبارات العدو، مضافا الى تقرير حول ملف "عبد الله جعب" عضو جماعة "حركة النضال".

وبحسب هذا المسؤول البرلماني، تشير التقارير الاستشرافية لوزارة الامن، الى ان الاعداء رصدوا رؤوس اموال وامكانيات اعلامية من التغلغل الثقافي داخل البلاد.

انتهى ** ح ع