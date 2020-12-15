الأمين العام للإتحاد العالمي لرفع الأثقال: نترقب حضور إيران في الأولمبياد

أدلى محمد جلود بهذه التصريحات على هامش اجتماع الجمعية العامة للمجلس الأولمبي الآسيوي لدى لقائه مع صالحي أميري وقال: "لا يمكن لنا أن نتصور اقامة الألعاب الأولمبية دون حضور أبطال معروفين وناجحين مثل كيانوش رستمي وسهراب مرادي وأتمنى أن تنال إيران بطاقة التأهل الى الألعاب الأولمبية 2020 في رفع الأثقال من خلال التخطيط السليم".

وأضاف مخاطبا الوفد الرياضي الإيراني، "أن مكانة إيران في رفع الأثقال كانت مرموقة ومحترمة منذ الماضي البعيد، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه".

وأكد جلود، استعداد الاتحاد العالمي لرفع الأثقال لتقديم المساعدة الى الإتحاد الإيراني مؤكدا، "نترقب بشدة حضور رافعي الأثقال الإيرانيين على رأس قائمة المشاركين في الألعاب الأولمبية 2020".

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية بدعم جلود والاتحاد العالمي لرفع الأثقال، الاتحاد الإيراني وقال: "أود أن أعرب عن شكري وتقديري لكم على آرائكم الطيبة وتعبيركم عن القلق الذي ينم عن اهتمامكم الشخصي برياضة رفع الأثقال في إيران".

وأشار صالحي أميري، ان التخطيط والدعم اللازمين من قبل اللجنة الأولمبية لمتابعة خطط الاتحاد لإعداد وإرسال لاعبيها إلى منافسات الحصول على بطاقة التأهل سيستمر كما في السابق، معربا عن أمله في أن يجلب فريق رفع الأثقال الفخر للقافلة الرياضية الإيرانية كما كان عليه في الأولمبيادات السابقة.

وكان قد توجه رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، سيد رضا صالحي أميري، والوفد المرافق إلى العاصمة العمانية مسقط، في 13 ديسمبر لحضور الجمعية العامة واجتماع المجلس التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي.

انتهى**أ م د