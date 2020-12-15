مسؤول يعلن : اكثر من ملياري دولار زيادة في مجال التجارة الايرانية الروسية لهذا العام

وفي تصريح اليوم الثلاثاء على هامش زيارته التفقدية لعملية صادرات الحاويات عبر ميناء استارا (بمحافظة جيلان – شمالي البلاد) الى استراخان الروسية، اكد "جلالي فر" : ان تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار مدرجة ضمن الستراتيجيات الهامة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، ان دولة روسيا تحظى باهمية خاصة لايران مقارنة بسائر الدول الاعضاء في اتحاد اوراسيا للتعاون.

كما نوه المسؤول الاقتصادي الايراني، بدور التجارة البحرية في التعويض عن القيود المترتبة على التجارة البرية؛ داعيا المصدرين الايرانيين في محافظات اذربايجان الشرقية والغربية واردبيل (شمال غرب)، لاستخدام طاقات نقل الحاويات المبردة عبر ميناء استارا باتجاه الموانئ الروسية

ولفت جلالي فر، الى ان غرفة التجارة الايرانية الروسية، شكّلت في هذا السياق فريق عمل مشترك مع جمهورية داغستان ومنطقة لوتوس الحرة باستراخان، لغرض تحسين ظروف التجارة البحرية بين الجانبين.

انتهى ** ح ع