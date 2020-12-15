مسؤول اقتصادي : 40 بالمئة زيادة في الصادرات الايرانية عبر موانئ بحر قزوين

وفي تصريح على هامش تفقده اليوم الثلاثاء، لصادرات المنتجات الزراعية عبر ميناء استارا (في جيلان – شمال البلاد) باتجاه ميناء استارخان الروسي، اعلن "نفتي" انضمام سفينتين تجاريتين الى الاسطول البحري الايراني في منقطة بحر قزوين، الذي يضم 24 سفينة نقل في الوقت الحاضر.

واكد، ان تعزيز امكانيات الاسطول البحري الايراني يتيح للبلاد فرض منافسة جيدة بين الحدود البرية والسككية والبحرية.

ولفت المدير التنفيذي لشركة الملاحة البحرية الايرانية بمنطقة بحر قزوين، الى تدشين خط نقل الحاويات "لاول مرة" بين ميناء استارا واستراخان؛ مبينا ان سفينيتن ايرانيتين تبحران اسبوعيا عبر هذا الخط، باتجاه استاراخان الروسي وميناء "أكتاو" في جمهورية كازاخستان.

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