مهرجان برازيلي يمنح جائزته لفيلم "البرزخ" الإيراني

وحصل فيلم "البرزخ" القصير على جائزة المهرجان عن "أفضل فيلم روائي شبه حقيقي".

ويحكي "البرزخ" قصة قناص عراقي، بعد أن يشارك في حروب مختلفة في بلاده، يصبح عبثيا ويهاجر إلى إيران، ويبدأ بوشم أسماء الأشخاص الذين قتلهم في الحروب وآخر وشم يقوم برسمه على جسمه هو على يد فتى من جنوب ايران إلا انه لدى القناص مطلب آخر من هذا الفتى و.. .

وشارك في تمثيل الفيلم لوون هفتوان وميلاد مرادي.

وإنطلقت فعاليات المهرجان بنسخته الثالثة عشرة في التاسع من ديسمبر الجاري واستمرت حتى الثالث عشر منه افتراضيا على الانترنت بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

انتهى**أ م د