عراقجي: ناسجو الروايات حول لقاءات وهمية لا يمتلكون ادراكا صحيحا للظروف الراهنة

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اشار عراقجي الى زيارته للعاصمة العمانية مسقط، قائلا: بعد زيارتي الى كابول التي استغرقت يومين، كانت لی زيارة الى مسقط الاثنين استغرقت 4 ساعات، بهدف المشاركة في الاجتماع السابع للجنة المشاورات الاستراتيجية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان.

وأضاف: وصلت (الى مسقط) في الساعة 8 صباحا، وفي التاسعة صباحا كان اللقاء مع السيد بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني، وفي الساعة 10 بدأ اجتماع لجنة المشاورات الاستراتيجية واستمر حتى الساعة 12:30، ثم التوقيع على مذكرة تفاهم، وفي الساعة 13 كانت رحلة العودة على خطوط "تابان اير" للطيران الى شيراز ومنها الى طهران.

وقال عراقجي: كانت الزيارة مكثفة ومفيدة جدا. علاقات ايران مع عمان كانت على الدوام مميزة وتحظى باهمية خاصة من بين دول منطقة الخليج الفارسي.

وختم مساعد الخارجية الايرانية تصريحه بالقول: ان ناسجي الروايات الذين يتحدثون عن لقاءات وهمية، يبدو انهم لا يمتلكون ادراكا صحيحا للظروف الراهنة.

جدير بالذكر، ان بعض المواقع وقنوات التلغرام ادعت أن احد اهداف زيارة عراقجي الى عمان هو اللقاء مع أحد مندوبي الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن.

انتهى ** 2342