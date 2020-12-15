ايران وروسيا تؤكدان على تطوير التعاون البرلماني

وافاد الدوما الروسي في تقرير له انه في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الثلاثاء، تباحث قاليباف وفولودين حول التعاون البرلماني في الاطر الثنائية ومتعددة الجوانب والقضايا الاقليمية والدولية المهمة، وكذلك حول امكانية اللقاء بين الطرفين في المستقبل القريب.

وفي مستهل الاتصال الهاتفي اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وقال: ان مجلس الشورى الاسلامي على استعداد للمزيد من الارتقاء بالعلاقات البرلمانية مع روسيا وينبغي على برلماني البلدين ان يؤديا جيدا دورهما في تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية.

واشار قاليباف الى العلاقات والمشاورات البرلمانية الوثيقة بين البلدين، معربا عن امله بان يقوم بزيارة الى روسيا في الوقت المناسب.

واضاف: انه في ضوء المكانة المهمة للاتحاد الروسي والجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك الطاقات الوفيرة المتاحة لدى البلدين فانه بامكانهما اداء دور مشترك اكبر في مختلف المجالات.

وقال قاليباف: أنه نظرا للاوضاع الراهنة والتطورات على الساحة الدولية، فاننا نؤكد على ضرورة المشاورات المستمرة بين مسؤولي البلدين وتنمية العلاقات الثنائية.

من جانبه اكد رئيس مجلس الدوما الروسي خلال الاتصال الهاتفي اهمية العلاقات البرلمانية بين الاتحاد الروسي والجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: من دواعي السرور ان اللقاءات والمحادثات البرلمانية رفيعة المستوى مستمرة بين البلدين، وان هذه اللقاءات كان ومازال لها دور هام في تنمية العلاقات الثنائية وتسهيلها.

وجدد الدعوة لقاليباف لزيارة موسكو للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية المشتركة العليا بين ايران وروسيا، وفقا ظروف كورونا.

ووصف رئيس الدوما العلاقات بين ايران وروسيا بالممتازة والاستراتيجية، وقال: ان البرلمان والحكومة في روسيا على استعداد لمواصلة وتنمية المحادثات والتعاون الشامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية حول تطوير العلاقات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية والسياحية وكذلك القضايا الاقليمية والدولية المهمة.

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