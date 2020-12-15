ايران تتبوأ المرتبة ثانية في الانتاج العلمي والخامسة في الابحاث الاساسية

وفي تصريحه الثلاثاء خلال مراسم تكريم الباحثين والتكنولوجيين النموذجيين في البلاد قال غلامي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتبوأ في الوقت الحاضر المرتبة الثانية في الانتاج العلمي والمرتبة الخامسة في الابحاث الاساسية.

واضاف: ان الجامعات الكبرى في البلاد تهيئ نفسها للدخول الى نطاق جامعات الجيل الرابع وهو امر بحاجة الى دعم جاد ومناسب لانه من المحتمل ان تتباطأ هذه المسيرة النامية من دون الدعم الاستراتيجي والمستمر.

وقال وزير العلوم: اننا يمكننا اليوم ان نؤكد بان مراكزنا العلمية والتكنولوجية لها مشاركة فاعلة وتعمل بكل قواها على انتاج العلم وتبديل العلم الى تكنولوجيا وتبديل العلم الى ثروة وتوفير فرص العمل عن طريق الواحات العلمية والشركات المعرفية ومراكز التنمية.

وتابع غلامي: لقد حددنا في هذا السياق نحو 60 الف فرصة عمل ثابتة مبنية على المعرفة وهي بحاجة الى دعم كامل عن طريق تقديم خطة استراتيجية.

واوضح بان معرص المنجزات البحثية والتكنولوجية في البلاد لهذا العام سيقام بصورة افتراضية، معربا عن امله بان تحقق الجهود المبذولة من قبل الباحثين والتكنولوجيين والطلبة الجامعيين في مجالات البحث والتكنولوجيا النتائج الكاملة المتوخاة منها وان تثمر عن حل مشاكل البلاد وتحقيق المزيد من الازدهار والاقتدار لها.

انتهى ** 2342