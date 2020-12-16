اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقد اليوم عبر الفيديو

وردا على سؤال أحد المراسلين حول جدول أعمال اللجنة المشتركة التي ستلتئم اليوم، أوضح خطيب زادة إن هذا الاجتماع هو أحد الاجتماعات العادية والدورية للجنة، والذي يعقد مرة واحدة كل 3 اشهر على مستوى نواب وزراء الخارجية والمدراء السياسيين للبلدان الموقعة على الاتفاق لمراجعة عملية تنفيذ الاتفاق النووي والعقبات التي تحول دون تنفيذ التزامات الأطراف.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع يعقد على شكل مؤتمر بالفيديو بسبب انتشار فيروس كورونا حسب الجدول الزمني ومثل العديد من الاجتماعات الدولية ظهر اليوم الأربعاء حسب توقيت طهران.

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