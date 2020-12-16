١٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٠:١٠ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84150038
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اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقد اليوم عبر الفيديو

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقد اليوم عبر الفيديو

طهران/ 16 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - اعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، ان لجنة الاتفاق النووي المشتركة ستعقد اليوم الاربعاء في شكل مؤتمر بالفيديو لمراجعة عملية تنفيذ الاتفاق والعقبات التي تحول دون وفاء الاطراف الموقعة عليه بالتزاماتها.

وردا على سؤال أحد المراسلين حول جدول أعمال اللجنة المشتركة التي ستلتئم اليوم، أوضح خطيب زادة إن هذا الاجتماع هو أحد الاجتماعات العادية والدورية للجنة، والذي يعقد مرة واحدة كل 3 اشهر على مستوى نواب وزراء الخارجية والمدراء السياسيين للبلدان الموقعة على الاتفاق لمراجعة عملية تنفيذ الاتفاق النووي والعقبات التي تحول دون تنفيذ التزامات الأطراف.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع يعقد على شكل مؤتمر بالفيديو بسبب انتشار فيروس كورونا حسب الجدول الزمني ومثل العديد من الاجتماعات الدولية ظهر اليوم الأربعاء حسب توقيت طهران.

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