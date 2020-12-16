قرية ماكو اللوجستية.. شريان الاتصال بين الشرق الاقصى وأوروبا

وتقع منطقة ماكو الحرة في مدينة ماكو التابعة لمحافظة أذربايجان الغربية شمال غرب ايران، وهي متاخمة لتركيا وجمهورية أذربيجان شمال غرب ايران ولها حدود مشتركة مع جمهورية اذربيجان بطول 140 كيلومترا و مع تركيا بطول 130 كيلومترا.

وأكد مساعد النقل والامداد في منظمة منطقة ماكو الحرة "مهدي صفري مقدم" في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء: مع إنشاء خط سكة حديد تبريز-كارس ، سيكون طريق السكك الحديدية الذي يمر عبر إيران هو أسرع خيار شحن بين شرق آسيا وجنوب ووسط أوروبا.

وأضاف: أن الشحن بالسكك الحديدية من الصين إلى أوروبا يمثل حوالي ثلث الشحن البحري وهو اقل تكلفة اقتصاديا لشحن البضائع ذات القيمة المضافة العالية.

واوضح مقدم : بالإضافة إلى توفير الوقت للشحن، تدرس الصين استراتيجية تبادل المواد الخام والسلع براً لتنمية مناطقها الغربية والأقل نمواً التي تبعد عن موانئها الشرقية.

وتابع: في هذا الصدد، تنتهج الصين خطة لتطوير مجموعة من الممرات البرية على شكل مبادرة الحزام والطريق. وفي هذا المجال يعد ممر السكك الحديدية الذي يمر عبر إيران من أقل طرق تبادل السلع تكلفة من الناحية الاقتصادية بين الصين وجنوب ووسط أوروبا.

وقال: : مع اتصال خط سكة حديد تبريز-كارس، (الذي تم تصميمه بالتعاون مع إيران وتركيا وهو في مراحله النهائية) سوف تقع منطقة ماكو الحرة بجوار طريق العبور السريع بين الصين وأوروبا ومن خلال الاستفادة من المزايا اللوجستية الى جانب الفوائد القانونية للمناطق الحرة، وعدد سكانها البالغ 200 الف نسمة ولتوفرها العمالة والطاقة الرخيصة، ستكون قادرة على أن تصبح مركزًا للإنتاج والتجارة وان تلعب دورًا مهمًا في سلسلة الانتاج العالمي.

وأضاف: يوجد بالقرية عدة مناطق، بما في ذلك مناطق النقل والخدمات اللوجستية ومحطات النقل المشتركة والمتعددة الأوجه والمستودعات ومستودعات الحاويات ومستودعات البضائع السائبة والصهاريج وصناعة التجميع والتعبئة والتغليف ومنطقة الخدمات ذات القيمة المضافة اللوجستية ومنطقة الصناعات الزراعية والتجهيزية.

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة منطقة ماكو الحرة محمد رضا عبد الرحيمي في تصريح لمراسلنا أن قيمة صادرات البلاد من السلع وصادرات الغاز عبر الحدود والبنية التحتية للمنطقة الحرة تتجاوز 6 مليارات دولار سنويًا، لافتا : في العام الماضي، تم شحن سلع بقيمة 26 مليار دولار من الدول الأخرى عبر هذه المنطقة.

واضاف عبد الرحيمي: بلغت قيمة صادرات السلع والخدمات المنتجة في هذه المنطقة إلى الخارج، خلال الأعوام2013 حتى 19 مارس 2020 ،بلغت 134 مليون دولار ، وبلغت قيمة إعادة الصادرات من المنطقة إلى الخارج خلال السنوات المذكورة 68.5 ملايين دولار.

وتبلغ مساحة منطقة ماكو الحرة حوالي خمسة آلاف كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها حوالي 200 ألف نسمة حسب احصائيات عام 2016. بهذه الإحصاءات، تعتبر هذه المنطقة أكبر المناطق الحرة في البلاد وتعرف باسم "شنغهاي إيران" في العديد من المحافل ذات الصلة.

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