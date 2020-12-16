الرئيس الروحاني يهني بالعيد الوطني لجمهورية كازاخستان

ووجه الرئيس روحاني رسالة تهنئة إلى نظيرة الكازاخستاني" قاسم جومارت توكايف" بمناسبة اليوم الوطني لبلاده قائلا: على مدى السنوات الماضية، تطورت وتعمقت العلاقات بين البلدين. آمل أن نشهد تعزيز العلاقات الودية بين البلدين في جميع المجالات بالجهود المشتركة واستخدام القدرات الموجودة.

واضاف روحاني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية كازاخستان لهما مسؤوليات ومصالح مشتركة في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين والتضامن الإسلامي وفي هذا الصدد، فإن المشاورات المستمرة بين البلدين على مختلف المستويات ضرورية.

وتمنى روحاني لرئيس جمهورية كازاخستان موفور الصحة والعافية، ولشعب هذا البلد السعادة و الازدهار.

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