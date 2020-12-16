الطلاب الإيرانيون يتالقون في مهرجان جنوب إفريقيا للاختراع

بحسب تقرير صدر اليوم الأربعاء عن الأمانة الدائمة لمهرجان ابن سينا ​أضاف مهدي رشيدي جهان ، حول مهرجان جنوب إفريقيا للعلوم والاختراع 2020 ان المهرجان أقيم على الإنترنت في الفترة من 28 نوفمبر إلى 5 ديسمبر بمشاركة دول مختلفة".

وقال رشيدي جهان: إن الطلاب الايرانيين الفائزين في مهرجان ابن سينا ​​الوطني للطلاب، نجحوا في الحصول على ميداليات مختلفة في مجالات الكيمياء والبيولوجيا والبيئة والطب والتكنولوجيا والهندسة لمهرجان جنوب إفريقيا للعلوم والاختراع 2020.

وتابع ، فازت مرضية سالمي وزهرة مهدوي ثابت وكذلك فريق مكون من مجتبى جعفري ومرتضى جعفري بميداليات ذهبية.

وقال انها فازت فاطمة تيموري وعسل بابزاده ونسترنحبيبي وموبينا كرامي بميداليات فضية.

وحول مهرجان ابن سينا ​​الطلابي السادس قال: "في ظل الوضع الراهن ومع انتشار وباء كورونا على مستوى العالم، سيقام المهرجان عبر الإنترنت وبحضور دول مختلفة في صيف العام الایراني المقبل الذي سيبدأ في 21 مارس 2021.

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