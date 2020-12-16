مهرجان "جيبور" السينمائي يستضيف 3 افلام ايرانية

وبحسب وكالة إرنا ، نقلاً عن العلاقات العامة لمؤسسة الفارابي للسينما ، في هذه الفترة من مهرجان ستشارک الف و 484 ، عملا سینمائيا منها روائية ووثائقية قصيرة وروائية قصيرة ورسوم متحركة، ومقاطع فيديو موسيقية، ومسلسلات ويب، وأفلام متنقلة، وأفلام طلابية من 80 دولة.

ويشارك في مهرجان "جيبور" السينمائي الدولي ثلاثة أفلام ايرانية وهي الطريق العكسي لأبوالفضل جليلي، ومرده خور (من يكسب لقمة العيش من دفن الموتى) لصادق صادق دقيقي وقطار تلك الليلة لحميد رضا قطبي.

ويقيم مهرجان جيبور السينمائي في الهند في الفترة من 15 إلى 19 يناير 2021 في جيبور، المعروفة باسم المدينة الوردية في الهند.

وكما تم تقديم "حامد سليمان زاده" ، مدرس وناقد للسينما الدولية ، كأحد الحكام في القسم الرئيسي لهذا المهرجان الهندي المرموق بدعوة رسمية من "هانو راج" ، أمين مهرجان جيبور السينمائي الدولي.

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