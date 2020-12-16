١٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:١٥ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84150580
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تسجیل 213 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجیل 213 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/16 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء ملیون و 131 الفا و77 شخصا و بوفاة 213 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 52 الف و883شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 7 الاف و 603 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و131 الفا و77 شخصا ويكون 5678 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 844 الفا و 430 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 213 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 52 الف و 883شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 846 الفا و781 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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