وزير الدفاع : وقعنا عقودا في مجال صادرات السلاح

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اوضح العميد حاتمي حول التعاون التسليحي الايراني مع بلدان العالم، قائلا : ان التعاون التسليحي للجمهورية الاسلامية الايرانية مع بعض الدول خلال الفترة التي سعى فيها الاميركيون لفرض الحظر التسليحي علينا، وعقب رفع القيود التسليحية (الدولية) جار بنحو جيد.

واضاف وزير الدفاع : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بلغت مستويات مطلوبة في مجال صادرات الاسلحة الى بعض الدول خلال الفترة الاخيرة، حيث تم ابرام عقود في هذا الخصوص.

وفيما يتعلق بشراء الاسلحة، فقد صرح العميد حاتمي، ان ايران تجري حاليا مباحثات مع مختلف الدول حول هذا الموضوع.

انتهى ** ح ع