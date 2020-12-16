١٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٨:١٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84151131
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وزير الدفاع : وقعنا عقودا في مجال صادرات السلاح

وزير الدفاع : وقعنا عقودا في مجال صادرات السلاح

طهران / 16 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة (الايرانية)، العميد امير حاتمي، عن عقود وقعتها الجمهورية الاسلامية في مجال تصدير السلاح الى الدول المختلفة؛ مضيفا "كما نجري حاليا مفاوضات لشراء السلاح من البلدان الاخرى".

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اوضح العميد حاتمي حول التعاون التسليحي الايراني مع بلدان العالم، قائلا : ان التعاون التسليحي للجمهورية الاسلامية الايرانية مع بعض الدول خلال الفترة التي سعى فيها الاميركيون لفرض الحظر التسليحي علينا، وعقب رفع القيود التسليحية (الدولية) جار بنحو جيد.

واضاف وزير الدفاع : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بلغت مستويات مطلوبة في مجال صادرات الاسلحة الى بعض الدول خلال الفترة الاخيرة، حيث تم ابرام عقود في هذا الخصوص.

وفيما يتعلق بشراء الاسلحة، فقد صرح العميد حاتمي، ان ايران تجري حاليا مباحثات مع مختلف الدول حول هذا الموضوع.

انتهى ** ح ع

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