١٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٨:٤٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84151151
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وزراء خارجية دول الاتفاق النووي يعقدون اجتماعا غير رسمي الاسبوع القادم

وزراء خارجية دول الاتفاق النووي يعقدون اجتماعا غير رسمي الاسبوع القادم

طهران / 16 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – افادت وزارة الخارجية الايرانية، نقلا عن منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "السيدة هيلغا اشميد"، ان وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتفاق النووي سيعقدون اجتماعا غير رسمي عبر الفيديو في 21 كانون الاول/ ديسمبر الحالي.

بيان المسؤولة الاوروبية هذا، جاء عقب انتهاء الاجتماع السابع عشر المرئي للجنة المشتركة للاتفاق النووي مساء اليوم الاربعاء.

وجاء في هذا البيان ايضا : ان اجتماع اللجنة المشتركة، عقد برئاسة الامينة العامة لجهاز الاقدام الخارجي "هيلغا ماريا اشميد"، نيابة عن الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي "جوزيف بوريل"، وبمشاركة ممثلين عن الصين وفرنسا والمانيا وروسيا وبريطانيا وايران، على مستوى المساعدين ومدراء الشؤون السياسية لوزراء خارجية هذه الدول.

واشار البيان، الى ان المشاركين استعرضوا في ظل التحديات الراهنة، سبل التعاون للحفاظ على الاتفاق النووي والتاكد من تنفيذ الاتفاق بنحو شامل ومؤثر بواسطة جميع الاطراف فيه.

وتابع البيان : ان المشاركين اتفقوا ايضا على عقد اجتماع غير رسمي وعبر الفيديو لوزراء خارجية دول الاتفاق النووي في 21 ديسمبر الحالي.

انتهى ** ح ع

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