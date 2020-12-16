وزراء خارجية دول الاتفاق النووي يعقدون اجتماعا غير رسمي الاسبوع القادم

بيان المسؤولة الاوروبية هذا، جاء عقب انتهاء الاجتماع السابع عشر المرئي للجنة المشتركة للاتفاق النووي مساء اليوم الاربعاء.

وجاء في هذا البيان ايضا : ان اجتماع اللجنة المشتركة، عقد برئاسة الامينة العامة لجهاز الاقدام الخارجي "هيلغا ماريا اشميد"، نيابة عن الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي "جوزيف بوريل"، وبمشاركة ممثلين عن الصين وفرنسا والمانيا وروسيا وبريطانيا وايران، على مستوى المساعدين ومدراء الشؤون السياسية لوزراء خارجية هذه الدول.

واشار البيان، الى ان المشاركين استعرضوا في ظل التحديات الراهنة، سبل التعاون للحفاظ على الاتفاق النووي والتاكد من تنفيذ الاتفاق بنحو شامل ومؤثر بواسطة جميع الاطراف فيه.

وتابع البيان : ان المشاركين اتفقوا ايضا على عقد اجتماع غير رسمي وعبر الفيديو لوزراء خارجية دول الاتفاق النووي في 21 ديسمبر الحالي.

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