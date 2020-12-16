ظريف يبحث ونظيره البرتغالي القضايا الثنائية ومكافحة الارهاب

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان ظريف استعرض ونظيره البرتغالي سيلفا اليوم، القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتعاون الجمهورية الاسلامية الايرانية مع اوروبا خلال رئاسة برتغال الدورية للاتحاد الاوروبي، مضافا الى مواقف طهران ولشبونة قبال حقوق الانسان ومكافحة الارهاب.

وفي اتصال اخر اليوم الاربعاء، ناقش كل من وزير الخارجية الايراني ونظيرته السويدية السيدة "ان ليندي"، اخر التطورات الدولية والقضايا الاقليمية والمسجدات ذات الصلة بالاتفاق النووي، الى جانب العلاقات الثنائية والقنصلية بين طهران وستوكهولم.

واكد ظريف وليندي خلال الاتصال، على اهمية التعاون والمشاورات لإرساء السلام والاستقرار في اليمن وافغانستان، وتوفير المساعدات الانسانية لهذين البلدين.

انتهى ** ح ع