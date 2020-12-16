ايران تطالب بخروج القوات الاميركية من سوريا

وفي كلمته اليوم الاربعاء خلال اجتماع مجلس الامن الدولي المنعقد حول سوريا قال تخت روانجي: انه على الجميع احترام السيادة الوطنية والاستقلال السياسي ووحدة الاراضي السورية بصورة كاملة.

وعارض اي اجراءات انفصالية ومبادرات غير مشروعة للادارة الذاتية في سوريا وقال: ان جميع القوات الاجنبية التي تتواجد في سوريا من دون موافقة الحكومة السورية يجب ان تغادر هذا البلد.

واضاف مندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة بالحل السياسي لازمة سوريا بصورة كاملة وقد تم التاكيد على هذا الموقف خلال الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية السوري الى طهران والتي تم فيها بحث نطاق واسع من القضايا من ضمنها سبل تعزيز السيادة الوطنية ووحدة الاراضي السورية وخفض معاناة الشعب السوري.

كما اشار تخت روانجي الى المشاورات الاخيرة للمندوب الايراني الخاص في الشان السوري والمندوب الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في الشان السوري حول احدث تطورات العملية السياسية ومن ضمنها الاجتماع الاخير للجنة الدستور السوري واكد بان هذه اللجنة يجب ان تواصل عملها من دون اي تدخلات او ضغوط خارجية او تحديد مهل مصطنعة لانشطتها.

واضاف مندوب ايران في الامم المتحدة: ان اماكن مثل ادلب لا ينبغي ان تتحول الى ملجأ آمن للجماعات الارهابية ويتوجب مواصلة مكافحة الارهابيين حتى القضاء الكامل على تهديدهم، الى جانب بذل كل الجهود للحفاظ على ارواح المدنيين.

وادان تخت روانجي بشدة إعتداءات الكيان الصهيوني المستمرة على سوريا وقال: ان هذه المغامرات العسكرية الاستفزازية يجب ان تتوقف.

واكد ضرورة تسهيل اعادة اعمار سوريا وعودة الامن الى ربوعها والعودة الطوعية للاجئين والنازحين في الداخل الى اماكن اقامتهم الاصلية في سوريا واضاف: ان مصالح ملايين اللاجئين السوريين لا ينبغي ان تصبح رهينة من اجل تحقيق مصالح سياسية قوى معينة.

وقال تخت روانجي: ان اي خطوة تؤدي الى تاخير عودتهم من شانها ان تؤدي فقط الى زيادة واطالة امد معاناتهم.

واضاف: ان اجراءات الحظر الاحادية خاصة الاميركية تستهدف الشرائح الاضعف اكثر من غيرها وتزيد معاناتها ولابد من ان تتوقف هذه الخطوة اللاانسانية.

واكد بان ايران ستواصل دعمها للشعب والحكومة في سوريا في مسار المكافحة والتغلب على الارهاب والاحتلال الاجنبي.

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