١٧‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٤٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84151324
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مسؤول عسكري: التغيير في الرئاسة الاميركية لن يغير سياساتنا

مسؤول عسكري: التغيير في الرئاسة الاميركية لن يغير سياساتنا

بروجرد / 17 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اعتبر مساعد الشؤون السياسية لرئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد خداداد فلاح، اميركا والصهيونية بانهما العدوان الرئيسيان للشعب الايراني، مؤكدا بان التغيير في الرئاسة الاميركية لن يغير سياسات البلاد.

وقال العميد فلاح في تصريحه الاربعاء في حشد من قادة وكوادر القاعدة الهندسية في بروجرد: ان البصيرة هي العنصر الاول لمواجهة الاعداء لان معرفة العدو هي احدى سبل التصدي لهجماته والانتصار عليه.

واضاف: انه مثلما صرح قائد الثورة الاسلامية فان اميركا آيلة الى الزوال وهو الامر الذي تجلى بصورة واضحة خلال انتخاباتها الرئاسية الاخيرة.

واكد بان الرؤى لحل مشاكل البلاد لا ينبغي ان تكون الى خارج الحدود واضاف: ان التغيير في الرئاسة الاميركية لا فرق فيه لدينا ولن يغير سياساتنا.

وقال العميد فلاح: "ان اميركا لم تكن موثوقة لدينا في اي وقت من الاوقات ولا يمكن الثقة بها" مردفا القول "ان الاعداء اليوم عبأوا كل جهودهم في القنوات الفضائية والافتراضية للمساس بالجمهورية الاسلامية الايرانية".

انتهى ** 2342

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