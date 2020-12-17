مسؤول أممي يعرب عن القلق ازاء تاثير الحظر على الحصول على لقاح كورونا

وقال منير اكرم في الرد على سؤال لمراسل وكالة "ارنا" خلال مؤتمره الصحفي الاربعاء وهو "ان اجراءات الحظر الاميركية الاحادية ضد يران وبعض الدول الاخرى تخلق لها مشاكل في الحصول على لقاح ومعالجة فيروس كورونا، فما هي الاجراءات التي تتخذها المؤسسات التابعة للامم المتحدة لازالة هذه المشاكل؟": ان هذا سؤال مهم جدا تم طرحه والبحث حوله خلال الاجتماعات والمناقشات التي اجريت خلال الشهر الجاري في المجلس الاقتصادي –الاجتماعي للامم المتحدة حول ازمة "كوفيد-19".

واكد ضرورة تعميم مبدا التضامن الدولي على جميع الشعوب واضاف: انني آمل بان تؤدي هذه الازمة العظيمة، التي سببت الكثير من المعاناة والالام، الى التضامن، وان يكون هذا اللقاح وسائر الاجهزة العلاجية الاخرى اللازمة لانقاذ حياة الافراد في متناول الجميع.

واضاف: اننا على علم بالمشاكل التي تواجهها هذه الدول ونحن نبذل الجهود من اجل بلورة تضامن كبير نامل بان يغير الظروف في العالم.

انتهى ** 2342