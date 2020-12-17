١٧‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٤:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84151337
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مساعد قائد القوة البرية: مكانة ايران في المنطقة مهمة وحيوية

مساعد قائد القوة البرية: مكانة ايران في المنطقة مهمة وحيوية

بروجرد / 17 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اكد مساعد الشؤون العقيدية والسياسية لقائد القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العقيد سعيد حسن خاني بان ايران وببركة الثورة الاسلامية ودماء الشهداء تحظى بمكانة مهمة وحيوية في المنطقة.

وفي كلمته الاربعاء في حشد من قادة وكوادر القاعدة الهندسية في بروجرد قال العقيد حسن خاني: ان ايران اليوم تحظى بالاقتدار في المنطقة وتعد اكبر تحد امام اميركا والصهيونية في المنطقة.

واضاف: ان اذناب اميركا والصهيونية في المنطقة قلقون جدا من مستقبلهم لان الرئيس الاميركي الجديد ببرامجه التي اعلنها جعلهم يشعرون بالقلق.

وقال المسؤول في القوة البرية: ان اعداء الجمهورية الاسلامية يسعون عبر اغتيال علمائها خلق التحدي امامها ودفعها لابداء رد الفعل.

وتابع العقيد حسن خاني: ان اميركا والكيان الصهيوني يهدفان الى تقييد الجمهورية الاسلامية الايرانية لانهما يعتقدان بان موازنة القدرة في المنطقة هي بيدها.

وقال: ان الكثير من الجماعات الارهابية قد كمنت لضرب وتقييد ايران في المنطقة الا ان اقتدار القوات المسلحة قد وقف سدا منيعا امامها.

انتهى ** 2342

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