مساعد قائد القوة البرية: مكانة ايران في المنطقة مهمة وحيوية

وفي كلمته الاربعاء في حشد من قادة وكوادر القاعدة الهندسية في بروجرد قال العقيد حسن خاني: ان ايران اليوم تحظى بالاقتدار في المنطقة وتعد اكبر تحد امام اميركا والصهيونية في المنطقة.

واضاف: ان اذناب اميركا والصهيونية في المنطقة قلقون جدا من مستقبلهم لان الرئيس الاميركي الجديد ببرامجه التي اعلنها جعلهم يشعرون بالقلق.

وقال المسؤول في القوة البرية: ان اعداء الجمهورية الاسلامية يسعون عبر اغتيال علمائها خلق التحدي امامها ودفعها لابداء رد الفعل.

وتابع العقيد حسن خاني: ان اميركا والكيان الصهيوني يهدفان الى تقييد الجمهورية الاسلامية الايرانية لانهما يعتقدان بان موازنة القدرة في المنطقة هي بيدها.

وقال: ان الكثير من الجماعات الارهابية قد كمنت لضرب وتقييد ايران في المنطقة الا ان اقتدار القوات المسلحة قد وقف سدا منيعا امامها.

انتهى ** 2342