ممثل الاشوريين والارمن في مجلس الشورى الاسلامي: تصريحات اردوغان انتهاك للقانون الدولي

وجاء في البيان المشترك الصادر عن ممثل الآشوريين والكلدان الايرانيين وممثل الارمن بطهران وشمال إيران في مجلس الشورى الاسلامي على خلفية تصريحات اردوغان التدخلية الاخيرة في باكو: ان تصريحات السيد أردوغان غير ودي وانتهاك للقانون الدولي وحسن الجوار.

وتابع البيان: لا ينبغي لأي اجراء أن يقوض مبادئ السيادة واستقلال ووحدة وسلامة ألاراضي الايرانية.

وأكد البيان : ان الحفاظ على المصالح الوطنية وسلامة الأراضي هو من أهم الواجبات والفصل المشترك بين جميع المجموعات العرقية واتباع الديانات التي تعيش في إيران وذلك سيرا على نهج الولاية.

كما صرحت الجمعيات والكنائس الآشورية الایرانیة في بيان لها: نحن الآشوريون في محافظة أذربايجان الإيرانية الإسلامية، ندافع بقوة عن وحدة اراضي بلدنا الحبيب إيران، ونؤكد ان وحدة الاراضي هي الخط الأحمر بالنسبة للشعب الإيراني.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار باكو الخميس الماضي لحضور عرض عسكري للقوات الأذربيجانية بمناسبة استعادة اراض كانت محتلة من قبل ارمينيا وخلال الحفل ذكر بيت شعر من قصيدة ذات نزعة انفصالية عن نهر أرس على الحدود بين إيران وجمهورية أذربيجان ضد وحدة أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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