١٨‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٤:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84152329
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خطيب زادة: فن المنمنمات تجسيد لرقة وابداع الثقافة الايرانية

خطيب زادة: فن المنمنمات تجسيد لرقة وابداع الثقافة الايرانية

طهران / 18 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة عن سروره لتسجيل فن المنمنمات (المينياتور) في سجل التراث العالمي غير الملموس، معتبرا هذا الفن تجسيدا لرقة وابداع الثقافة الايرانية.

وكتب خطيب زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس: انه وعلى مدى قرون من الزمن كان فن المنمنمات (المينياتور) الساحر تجسيدا لرقة وابداع الثقافة في ايران وهذا الجزء من العالم.

واضاف: الاساتذة الايرانيون خلقوا نتاجات بتفاصيل مدهشة. ما يبعث على السرور اننا نشاهد تسجيل هذا الفن في لائحة التراث الثقافي البشري غير الملموس من قبل اليونسكو.

يذكر ان فن المنمنمات تم تسجيله بالاشتراك بين ايران وتركيا وجمهورية اذربيجان واوزبكستان ضمن لائحة التراث العالمي غير الملموس ليصبح هذا الفن؛ التراث الايراني غير الملموس الـ 15 عشر المسجل لدى اليونسكو.

انتهى ** 2342

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