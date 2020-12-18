خطيب زادة: فن المنمنمات تجسيد لرقة وابداع الثقافة الايرانية

وكتب خطيب زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس: انه وعلى مدى قرون من الزمن كان فن المنمنمات (المينياتور) الساحر تجسيدا لرقة وابداع الثقافة في ايران وهذا الجزء من العالم.

واضاف: الاساتذة الايرانيون خلقوا نتاجات بتفاصيل مدهشة. ما يبعث على السرور اننا نشاهد تسجيل هذا الفن في لائحة التراث الثقافي البشري غير الملموس من قبل اليونسكو.

يذكر ان فن المنمنمات تم تسجيله بالاشتراك بين ايران وتركيا وجمهورية اذربيجان واوزبكستان ضمن لائحة التراث العالمي غير الملموس ليصبح هذا الفن؛ التراث الايراني غير الملموس الـ 15 عشر المسجل لدى اليونسكو.

انتهى ** 2342