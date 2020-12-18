تسجيل مراسم زيارة كنيسة "القديس تاديوس" في ايران ضمن التراث العالمي

جاء ذلك خلال جلسة الخميس للاجتماع الـ 15 للجنة العالمية للتراث غير الملموس لمنظمة اليونسكو التي بدات اعمالها يوم الاثنين وتستمر لغاية السبت برعاية جامايكا عبر الاجواء الافتراضية ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتم خلال جلسة يوم امس طرح مقترح ادراج مراسم زيارة كنيسة "القديس تاديوس" ضمن التراث الانساني العالمي غير الملموس من قبل ايران وارمينيا حيث تمت الموافقة على ذلك باجماع لجنة الحكام.

يذكر ان الارمن في ايران ومن مختلف انحاء العالم يقومون سنويا باجراء مراسم زيارة لهذه الكنيسة التاريخية الواقعة في محافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران.

وبتسجيل مراسم زيارة هذه الكنيسة التاريخية فقد بلغ عدد التراث الايراني غير الملموس المسجل ضمن التراث العالمي لليونسكو 16 تراثا.

وفي تصريح له هنأ وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الايراني علي اصغر مؤنسان بهذه المناسبة جميع اتباع الاديان السماوية خاصة المسيحيين ومن ضمنهم الارمن وقال: ان هذا الحدث مؤشر الى الصداقة العريقة بين ايران وارمينيا.

انتهى ** 2342