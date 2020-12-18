تخت روانجي: ايران ملتزمة بدعم ارساء السلام والاستقرار والتنمية في افغانستان

وقال تخت روانجي في كلمته الخميس خلال اجتماع مجلس الامن المنعقد حول قضية افغانستان: ان ايران وافغانستان تمتلكان ماضيا دينيا وثقافيا ولغويا وتاريخيا مشتركا وان استقرارنا ورقينا الاجتماعي –الثقافي ونمونا الاقتصادي مترابط معا ومعزز كل منهما للاخر.

واضاف: انه مثلما صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية فاننا نعتبر استقرار افغانستان بمثابة استقرارنا.

وتابع مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة: ان عدة عقود من انعدام الامن والاستقرار في افغانستان يمكن ان ينتهي فقط عن طريق مسيرة كاملة وشاملة للسلام بين الافغان تشمل جميع الاجنحة ومنها طالبان وتحظى بدعم الجيران والشركاء الاقليميين والدوليين.

وقال تخت روانجي: ان مسيرة السلام يجب ان تصون وتعزز المنجزات السابقة خاصة الدستور الحالي وحق تقرير المصير للشعب عن طريق الانتخابات وحقوق المراة والاقليات القومية والمذهبية وكذلك الالتزام بمكافحة الارهاب.

واكد بان السلام والعنف لا يمكن ان يستمرا بموازاة بعضهما بعضا ويتوجب على طالبان في الرد على حسن نوايا الحكومة الافغانية في مفاوضات السلام وقف هجماتها ضد القوات الدفاعية والامنية الافغانية.

واوضح السفير الايراني قائلا: اننا ندعم مفاوضات السلام ونعتقد بان نهايتها الناجحة رهن بالمرونة والصبر من قبل جميع الاطراف وتفضيل مصالح الشعب الافغاني على سائر المصالح.

وصرح بان ايران تدعو لمشاركة منظمة الامم المتحدة بصورة اكثر جدية في مسيرة السلام في افغانستان واعلن استعداد البلاد للمساعدة بنجاح هذه المسيرة بالتنسيق مع المنظمة الدولية واضاف: ان الاوضاع الامنية في افغانستان مازالت مقلقة خاصة بسبب الهجمات الارهابية ومنها التي تنفذ من قبل داعش الذي يعد تواجده تهديدا جادا للامن في افغانستان والمنطقة،

واعتبر تواجد القوات الاجنبية مظهرا من مظاهر التدخل الاجنبي واحد المصادر الاخرى لعدم الاستقرار في افغانستان.

يتبع ** 2342