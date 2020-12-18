الايراني رحمان عموزاد يتقلد البرونزية في بطولة العالم الفردية للمصارعة الحرة

وجرت يوم امس الخميس منافسات الاوزان الخمسة الاولى ضمن بطولة العالم الفردية للمصارعة الحرة في العاصمة الصربية بلغراد.

ومثل ايران مصارع واحد في هذه البطولة وهو رحمان عمو زاد خليلي في وزن 57 كغم حيث فاز على التركي شعبان کیزیلتاش 10-0 ومن ثم على الايطالي رغيوي داویدوي 11-0 وعلى دیامانتینو فافه من غينيا بيساو بالضربة الفنية 9-0 لكنه خسر نزال نصف النهائي امام بطال العالم الروسي زايور اوغويف 4-1 (الضربة الفنية).

وفي نزال تحديد المركز الثالث فاز عموزاد خليلي على البيلاروسي فلادیسلاف آندریف الحائز على برونزية العالم 4-0 متقلدا الميدالية البرونزية في البطولة.

يذكر ان ايران احرزت ميدالية برنزوية ايضا في بطولة العالم الفردية للمصارعة الرومانية بواسطة محمد هادي ساروي في وزن 97 كغم والتي جرت قبل يومين.

وبعد قرعة الاستراحة في الدور الاول فاز ساروي على الهندي هارديب 9-1 ومن ثم فاز على الايطالي نيكولاز كاخلاشويلي 2-1 تاهل على اثرها الى الدور نصف النهائي الذي خسر فيه امام بطل العالم الروسي موسى اولويف 5-3 .

وفي النزال لتحديد الفائز بالمركز الثالث فاز ساروي على البلغاري كايريل ميلوف، الحائز على فضية بطولة العالم، بنتيجة 3-0 متقلدا الميدالية البرونزية.

والمصارع الاخر الذي مثل ايران في بطولة المصارعة الرومانية هو حسين نوري في وزن 87 كغم الذي حل في المركز الخامس.

وكان نوري قد فاز في الدور الاول على التركي دوغان غوكتاس 10-5 ومن ثم على الجزائري بشير سيد 5-2 وخسر امام بطل الاولمبياد الروسي دافيد تشاكوتادزة 7-0 ومن ثم خسر امام الاوكراني سمن نوفيكوف 12-4 ليحل في المركز الخامس.

انتهى ** 2342