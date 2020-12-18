إيران.. 178 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

كما اعلنت لاري، عن تسجيل 7 آلاف و121 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى مليون و145 الفا و651 شخصا.

وأضافت أن 1,085 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 5 آلاف و627 من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان عدد المتعافين من الفيروس في إيران بلغ 865 الفا و474 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأن 6 ملايين و944 الفا و462 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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