السفير الايراني لدى بكين: العلاقات بين ايران والصين ستشهد تطورا لافتا

واشار كشاورز زادة في حوار اجرته معه قناة "فونيكس" الصينية وتم بثه اليوم الجمعة الى ان الصين مازالت الشريك التجاري الكبير لايران وقال: ان العام 2021 هو العام الخمسون لبدء العلاقات الرسمية بين البلدين وينبغي الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز العلاقات.

واضاف: ان الصين شريك تجاري كبير لايران وبطبيعة الحال فان العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شهدت تغييرات سلبية بسبب الحظر وتفشي فروس كورونا الا ان هذه الوتيرة ستتغير في العام القادم وستشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية الازدهار مرة اخرى.

ونوه الى رغبة الشركات الصنية للحضور في السوق الايرانية الكبيرة واضاف: هنالك فرص كامنة كثيرة للتعاون بين البلدين في مختلف الاصعدة الصناعية والعلمية والتقنية والثقافية والاقتصادية والتجارية والنقل والطاقة والكثير من المجالات الاخرى.

ولفت الى رغبة ايران ايضا بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين واضاف: ان هذه العلاقات ستشهد تطورا لافتا في المستقبل القريب.

يتبع