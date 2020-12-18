استقلال طهران يفقد صدارة الدوري الايراني بتعادله امام ذوب آهن

وفي هذه المباراة التي جرت عصر اليوم الجمعة على استاد "فولاد شهر" في اصفهان ضمن الجولة السابعة من الدوري لم تثمر هجمات الفريقين عن تسجيل اي اهداف من خلال الفرص المتاحة لهما.

وبهذه النتيجة رفع استقلال طهران رصيده الى 12 نقطة في مركز الوصافة فيما رفع ذوب آهن رصيده الى 4 نقاط في المركز الخامس عشر قبل الاخير.

وفي مباراة اخرى تمكن كل كهر سيرجان من الفوز على شهر خودرو 3-1 ليرفع رصيده الى 13 نقطة عائدا الى الصدارة التي كانت بحوزته منذ البداية.

وتاجلت مباراة برسبوليس وسباهان اصفهان الى وقت اخر نظرا لخوض برسبوليس نهائي دوري ابطال اسيا غدا السبت.

واسفرت المباريات الاخرى في الدوري الايراني عن النتائج التالية:

المنیوم اراك - صنعت نفت آبادان 1-0

نساجي مازندران - مس رفسنجان 0-1

سایبا - ماشین‌ سازي‌ تبریز 0-0

نفط‌ مسجد سلیمان - فولاد خوزستان 1-0

تراکتور سازي تبريز - بيكان 3-1

وبهذه النتائج فقد عاد كل كهر سيرجان الى الصدارة برصيد 13 نقطة يليه استقلال طهران برصيد 12 نقطة ومن ثم تراكتور سازي تبريز 12 نقطة ايضا وصنعت نفط آبادان 11 نقطة وفولاد خوزستان وسباهان اصفهان ولكل منهما 10 نقاط.

ويحتل برسبوليس المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 4 مباريات.

انتهى ** 2342