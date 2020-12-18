سفير ايران لدى نيودلهي يؤكد على التعاون الاقتصادي بين ايران والهند

وخلال لقائه وزير المواد والاسمدة الكيمياوية الهندي ساداناندا ومساعديه في نيودلهي الجمعة، اشار جكني الى الطاقات الكبيرة للبلدين واعتبر ان اقتصادي البلدين مكمل احدهما للاخر، مؤكدا بان المنتوجات الايرانية والهندية يمكنها تلبية حاجات الطرفين في مستوى عال.

وافاد القسم الاعلامي بالسفارة الايرانية في نيودلهي في تقرير له الجمعة، ان الطرفين تباحثا حول الامكانيات التجارية المتاحة لدى البلدين في مختلف القطاعات الزراعية خاصة عناصر الانتاج الزراعية والدوائية في اطار تجارة المقايضة والمباشرة والاستثمارات المشتركة.

ومن القضايا الاخرى التي تباحث الجانبان حولها؛ التعاون الصحي والعلاجي وقطاع الادوية وامكانيات واعفاءات ميناء جابهار (جنوب شرق ايران) والاستفادة من القرب الجغرافي بين البلدين.

واكد الجانبان كذلك خلال اللقاء على مواصلة الجهود لتنمية العلاقات والدراسة العملية لسبل تعزيز التعاون والمزيد من زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

واشار وزير المواد والاسمدة الكيمياوية الهندي الى العلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين، مؤكدا على ضرورة المزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية وسبل الارتقاء بها.

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