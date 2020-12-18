سفيرة ايران لدى النمارك تؤكد ضرورة عدم التمييز في الحصول على لقاح كورونا

وكتبت نادي بور في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة: بارقة امل في ظلام "كوفيد-19".

واضافت: الامل معقود بان لا يكون هنالك اي تمييز في حصول عموم الناس، غنيهم وفقيرهم، على هذا اللقاح وان لا يعرّض الحظر ايران لاضرار ظالمة.

وصرح مسؤولو البنك المركزي الايراني ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بان السبل مغلقة امام شراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا بسبب اجراءات الحظر الاميركية الظالمة.

وفي هذا الاطار اشار محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي الى ان البنوك الاوروبية المختلفة تخشى من التعامل مع ايران بسبب الضغوط الاميركية وقال: رغم ان استخدام لقاح كورونا معلوم الا ان البنوك غير مستعدة لاستلام النقود من ايران الا في حال اصدار ترخيص لها بهذا الصدد من قبل اميركا.

كما اعرب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع لمنظمة الامم المتحدة عن القلق من تاثير اجراءات اميركا الاحادية ضد ايران وبعض الدول الاخرى على ارواح ومعيشة الافراد فيها وقال: ان لقاح كورونا يجب ان يكون في متناول جميع الشعوب.

انتهى ** 2342