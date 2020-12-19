سفير دولة قطر في طهران: بات من الثابت أن علاقات قطر وإيران تاريخية

ونقلا عن سفارة قطر في طهران، قال محمد بن حمد الهاجري سفير دولة قطر لدى طهران في كلمة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده: أتقدم بأصدق التهاني إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد في 18 ديسمبر من عام 1878.

وأضاف: كما أتقدم بالتهاني في هذا اليوم لمؤسس الدولة القطرية الحديثة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (حفظه الله)، والتي شهدت الدولة القطرية خلال فترة حكومته النجاح والعزة والتقدم والازدهار، كما اتقدم بالتهاني لمساعده الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ولرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني وللشعب القطري .

وأضاف الهاجري: نتشارك فرحتنا بمناسبة اليوم الوطني، مع حكومة وشعب إيران الصديق، للتأكيد على أن العلاقات الثنائية بين قطر وإيران قد باتت تاريخية وعريقة وان العلاقات بين شعبي البلدين مبنية على المودة والصداقة.

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