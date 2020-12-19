افتتاح معبر "ريمدان - كبد" يعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايران

وقال "زاهد حفيظ شودري" اليوم السبت في مقابلة مع مراسل إرنا في إسلام آباد ان "افتتاح معبر حدودي جديد مع ايران يأتي في سياق تعزيز التعاون مع ايران الجارة.

وفيما اشار الى الافتتاح الرسمي لمعبر ريمدان-كبد قال ان هذا افتتاح المعبر سيسهم في توسيع العلاقات التجارية بين إيران وباكستان ويسهل حركة النقل والسفر بين البلدين".

وسيقام حفل الافتتاح الرسمي لحدود ريمدان-كبد ، اليوم السبت، بحضور وزير الطرق وبناء المدن "محمد إسلامي" إضافة إلى مسؤولين إيرانيين وباكستانيين في مدينة دشتياري.

ويلعب معبر ريمدان- كبد دورا مهما في تعزيز التعاون الاقتصادي بين ايران وباكستان كونه من المعابر الرسمية بين البلدين.

ويبلغ طول الحدود المشتركة بين محافظة سيستان وبلوجستان في جنوب شرق ايران مع باكستان 900 كيلومتر.

انتهى** 1453

