إقامة ورشة تعلیمیة لمخرج أمریكي بالتزامن مع مهرجان "سينما الحقيقة" الدولي

وقال برت مورجان في هذه الورشة: "سأقدم شرحًا عن العلاقة بين المخرج والشخصية في فيلم السيرة الذاتية الوثائقي". يجب أن أقول إن أفلامي الواقعية غير تقليدية ومعظم أعمالي تقوم على عناصر أساسية وأرشيفية" فعلى سبيل المثال ، في أحد أفلامي ، قمت بتصوير جميع الأفلام الوثائقية قبل إجراء مقابلة حول موضوع الفيلم و عندما صنعت أول فيلم أرشيفية ، كان أول فيلم من نوعه لا يظهر فيه بطل الرواية أمام الكاميرا طوال الوقت.

وقال مورجان: "أعتقد أنه في كل فرع من فروع الفن ، عندما يصور المخرج حياة شخص آخر ، فإن ذلك يمثل ايضا انعكاسا لحياته و اضاف ان السوال الاول الذي يطرح نفسه عند صنع فيلم عن موضوع تاريخي وسيرة ذاتية هو: لماذا اخترت هذا الموضوع لصنع الفيلم.

وتابع المخرج: "ما يجذبني إلى موضوع ما هو عقلي ويمكن أن يختلف عن عقل شخص آخر ينجذب إلى موضوع آخر". في الحقيقة ، أفلامي لا تدور حول الموضوعات ، لكنها تحاول إعادة الحياة إليها. في معظم الحالات ، أجد قائمة بالأشياء التي تحدد الموضوع ، وبذلك أفهم ما إذا كان الموضوع مضحكًا أم رومانسيًا.

وقال مورغان: "عندما تجري مقابلة ، يجب أن يركز كل شيء في إطار ما على نقطة أو قضية". في معظم أفلامي ، لا أحد يتحدث إلى الكاميرا ، لكني أستخدم تصحيح الألوان على النحو الأمثل.

وقال في جزء آخر من حديثه: "أعتقد أن هناك نزعة فطرية تجذبنا إلى الأفلام الوثائقية عن الرياضة التي يكون موضوعها الرئيسي الأبطال والأساطير". تتمتع هذه الأفلام الوثائقية مثل الأفلام الوثائقية السياسية ، بميزة متأصلة تتمثل في أنه يمكن للمرء أن يجد قصة عن شخصية ما. لكن قيود صنع هذا النوع من الأفلام الوثائقية ، رغم أنها تبدو بسيطة ، يمكن أن تكون مشابهة لأنواع أخرى من الأفلام الوثائقية.

واضاف : واحدة من أسوأ تجاربي في صناعة الأفلام كانت مع فيلم وثائقي عملت فيه عن المتزلجين و لفت الى ان اي مشروع وثائقي قد يواجه قيودًا أو أحداثًا مخيبة للآمال لكن في النهاية ، يجب محاولة اكتشاف أفضل ما يمكن فعله.

وانطلقت الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي الإيراني "سينما الحقيقة"، بإدارة محمد حميدي مقدم ، يوم 15 كانون الاول/ ديسمبر وتستمر حتى 22 من شهر الجاري عبر الانترنت.

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